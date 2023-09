Durante un controllo estrae dagli slip la droga, scatta la denuncia

ANCONA - Durante i servizi di controllo del territorio svolti ieri dagli operatori di Polizia due persone sono stati deferitie



Nello specifico, la prima, nei pressi di via Torresi, quando gli operatori della Questura dorica procedevano al controllo di un giovane italiano di circa 20 anni a bordo di un motociclo. Il ragazzo risultava avere già precedenti per reati contro la persona, gli stupefacenti e violazione del Codice della strada. Espletati i controlli del caso, il giovane, a domanda degli operatori, estraeva dagli slip un involucro contenente sostanza stupefacente. Pertanto il soggetto veniva deferito ex art. 14 D.P.R. 309/90 con relativo ritiro della patente di guida.

Poche ore dopo gli operatori procedevano al controllo di un italiano di circa 40 anni, nei pressi di via Circonvallazione.

Questo risultava gravato dal divieto di ritorno nel comune di Ancona emesso dal Questore della città dorica e notificatogli un anno fa. Alla domanda sul perché si trovasse lì in quel momento il soggetto non riusciva a fornire spiegazioni agli operatori, pertanto veniva deferito in stato di libertà.