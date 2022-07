Perde il controllo dell'auto che si schianta su una macchina in sosta e si ribalta: ferito il conducente

ANCONA - Stava transitando lungo via Gigli quando per cause in fase di accertamento ha perso il controllo dell'auto che si è andata a schiantare contro una vettura in sosta per poi ribaltarsi. Momenti di paura e soccorsi subito attivati con la Croce Gialla che si è portata sul posto insieme ai vigili del fuoco e alla polizia municipale con l'uomo di 50 anni che dopo essere rimasto incastrato nell'auto è stato portato per tutti gli accertamenti del caso al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette con un codice di media gravità.