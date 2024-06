Prima la lite poi la compagna lo ferisce alla testa con il lancio di una bottiglia di birra

ANCONA - Nella serata di ieri, i poliziotti delle Squadre Volanti sono intervenuti sul Piano per una segnalazione pervenuta sulla linea 112 NUE di un uomo colpito alla testa durante una lite con una sua conoscente.



I poliziotti, giunti sul posto, intercettavano le due persone antagoniste, una donna di circa 25 anni ed un uomo di circa 50, giá noti per analoghi episodi. L'uomo risultava avere vistose macchie ematiche sul capo e sugli indumenti, verosimilmente dovute al taglio presente sul capo.

Sul posto, il ferito riceveva le prime cure, sia dal personale della Croce Rossa in transito in quella zona, e successivamente dal personale della Croce Gialla.

L'uomo agli agenti dichiarava che la ragazza, mentre erano presso la sua abitazione sita nelle vicinanze, al suo rifiuto di utilizzare il cellulare per fare una telefonata, si adirava tanto che oltre ad inveirgli contro gli lanciava una bottiglia di birra, colpendolo alla testa. La giovane confermava di aver colpito l'uomo ma accidentalmente, solo per intimorirlo perché lui non le aveva permesso di andare via dall'appartamento.



Mentre l'uomo, ricevute le cure, rifiutava il trasporto in ospedale, riferendo ai poliziotti che si riservava di fare una denuncia, la ragazza, asserendo di non aver bisogno di cure sanitarie, riferiva che avrebbe trovato un altro posto ove trascorrere la notte.