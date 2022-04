Nuovo Rettorato, che spettacolo. In anteprima le immagini del quartiere generale di Univpm, via libera al progetto definitivo

ANCONA - Via lo sguardo dal catafalco rossastro che da dieci anni si staglia a pochi passi da piazza Pertini. Chiudete gli occhi e immaginatevi come sarà l’ex Palazzo di Vetro della provincia, ora ridotto a uno scheletro in metallo, quando saranno completati i lavori di restyling per farne la nuova sedete del Rettorato dell’Università Politecnica delle Marche. Un’idea molto concreta la si può avere scorrendo le immagini, che pubblichiamo in anteprima, dei rendering allegati al progetto definitivo - firmato da un pool di ingegneri e architetti guidato dallo studio Acale di Ancona - che di recente ha ottenuto il via libera dal Consiglio di amministrazione di Univpm.



Il bando per l’appalto

L’università ha subito affidato l’incarico di validazione del progetto ai tecnici del Provveditorato interregionale delle opere pubbliche, che concluderà il suo esame entro fine aprile, poi lo staff guidato da Acale avrà altri 60 giorni di tempo per portare a termine l’ultima fase, quella del progetto esecutivo. Servirà poi un ulteriore passaggio nel Cda e una nuova validazione, da ottenere entro fine luglio, per passare alla fase del bando per l’affidamento dei lavori con una gara europea. Si tratta di un intervento da circa 17 milioni, progettazione compresa, per il restauro dell’ex palazzo di vetro e della sede storica del Rettorato, inagibile dal terremoto di fine ottobre 2016. L’Università Politecnica delle Marche, committente del progetto condotto in partnership con la Provincia, procederà a pubblicare il bando di gara per selezionare l’impresa aggiudicatrice. Univpm conta di affidare i lavori nei primi mesi dell’anno prossimo. Considerato che sono previsti poi 24 mesi per l’esecuzione delle opere, la fine dei lavori e la consegna dei due edifici riqualificati è prevista entro la prima metà del 2025, secondo gli impegni che si era preso il Rettore Gian Luca Gregori all’atto del suo insediamento.

La versione definitiva del progetto non contempla più il pontile previsto inizialmente tra i due edifici. Il collegamento a ponte vetrato che avrebbe dovuto realizzare una continuità tra i due palazzi ha mostrato controindicazioni tali da sconsigliarne la realizzazione. Anzitutto c’era un disallineamento tra i piani dei due edifici, poi il pontile avrebbe creato problemi pratici per l’impianto antincendio e soprattutto per la climatizzazione, che a causa dell’ampia superficie vetrata avrebbe richiesto consumi energetici molto elevati, con ricadute sui costi di gestione. Niente pontile, ma il resto - a vedere i rendering - sarà uno spettacolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA