Cipollini è tornato all'ospedale di Ancona dopo quattro mesi. Era stato ricoverato per applicare uno stent

ANCONA - Secondo ricovero agli Ospedali Riuniti di Ancona, per Mario Cipollini, ex campione di ciclismo, dopo che nell'ottobre scorso era stato ricoverato per l'applicazione di uno stent. Le condizioni di Cipollini, che ha 41 anni, sono buone tanto che ritiene di poter tornare in sella per una pedalata in Versilia entro la fine di marzo. La scelta dell'ex campione è caduta su una struttura sanitaria che è diventata un centro di riferimento nazionale. Ultimo aggiornamento: 07:52