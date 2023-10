ANCONA «Venite subito qui, sono stata violentata». La chiamata choc è arrivata ieri mattina al 112, numero unico dell’emergenza territoriale, quando erano scattate da poco le 9. A chiedere aiuto, una 40enne cubana, reduce da una festa notturna passata a casa di amici, al Piano, quartiere dove vive la donna, già conosciuta alle forze dell’ordine. Scattato l’allarme, sul posto si è portata una task force: automedica del 118, ambulanza della Croce Gialla e due pattuglie della polizia.

Il trasporto a Torrette

Per tutti gli accertamenti del caso è scattato d’urgenza il trasporto al pronto soccorso di Torrette. Qui il personale medico ha preso in carico la 40enne. E gli investigatori hanno provveduto a raccogliere una prima versione dei fatti della 40enne, tutta da verificare. Stando a quanto ricostruito, martedì sera la donna si è recata in un appartamento di corso Carlo Alberto. Qui era stata organizzata una serata tra amici, a base di musica e alcol. A un certo punto, la situazione festosa sarebbe precipitata. «Mi hanno fatto bere e sono stata violentata» ha detto la straniera. La 40enne avrebbe indicato due uomini, senza però fare nomi o fornire agli inquirenti un identikit, anche parziale, dei presunti violentatori. Dopo la violenza, la donna sarebbe comunque riuscita a tornare a casa, non a molta distanza dal luogo dei presunti abusi. Una volta smaltito lo stordimento legato all’alcol, è partita la richiesta di aiuto al 112 e la frase choc detta agli operatori: «Aiutatemi, mi hanno violentato».

I soccorsi

A quel punto si è messa in moto la catena dei soccorsi che sono portati nei pressi del domicilio della donna. È stata dimessa dall’ospedale attorno a mezzogiorno e poi ha fatto rientro a casa una volta terminati tutti gli approfondimenti medici. Fino a ieri sera, non era passata negli uffici della questura per sporgere formale denuncia. Potrà comunque farlo in un secondo momento: con il Codice Rosso, la vittima di violenza ha tempo fino a un massimo di 12 mesi dal giorno dell’abuso.

L’indagine

Da un primo riscontro, sembra che la donna non presentasse lividi o contusioni compatibili con un’aggressione. Ma gli agenti della Squadra Mobile porteranno comunque avanti le indagini per cercare di cristallizzare i contorni della vicenda, a partire dalla verifica dell’attendibilità del racconto della 40enne.