Chiude l'Asse per i lavori di risanamento in una galleria, ecco quale e come cambierà la viabilità

ANCONA - Da lunedì 15 novembre 2021 scatta la chiusura notturna dell'Asse in direzione Baraccola per lavori di risanamento della prima galleria. Ne dà notizia l'amministrazione comunale. Lavori programmati che non possono più essere procrastinati per garantire la piena sicurezza della galleria in una infrastruttura fondamentale per la viabilità del capoluogo di Regione.

La chiusura partirà alle 20.30 e si protrarrà fino alle 6.30 del giorno dopo. Sarà quindi obbligatorio uscire allo svincolo delle Grazie. Nessun provvedimento, al momento, per la corsia in direzione del centro.

