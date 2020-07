La polizia chiude un negozio etnico: il titolare vendeva alcolici in bottiglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Gli agenti di polizia della Divisione Amministrativa hanno chiuso un mercatino etnico in via Carducci a seguito dei controlli disposti dal questore Giancarlo Pallini su indicazione del prefetto Antonio d’Acunto. Il provvedimento si inquadra nella opera di contrasto agli eccessi della movida.LEGGI ANCHE:La chiusura è stata disposta per una settimana ed è scattata perché il titolare continuava a vendere alcolici in bottiglie di vetro, violando così il regolamento comunale. Si tratta di un comportamento che secondo gli accertamenti configura un grave pericolo per la sicurezza pubblica.