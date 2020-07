ANCONA - La galleria San Martino è momentaneamente chiusa in entrambi i sensi di circolazione. Ne dà notizia l'amministrazione comunale sulla sua pagina facebook. Sarebbe stata la caduta di calcinacci a suggerire, in via precauzionale, la chiusura, in attesa di controlli. Pesanti disagi alla viabilità cittadina con l'interruzione di una delle principali arterie.

[Notizia in aggiornamento]

