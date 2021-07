Ancona, lavori al Salesi. Cambia la viabilità per 24 ore nell'area intorno a via Corridoni

ANCONA - Cambio della viabilità nella zona dell'ospedale Salesi di Ancona. Ne dà notizia l'amministrazione comunale dopo una richiesta della direzione dell'Ospedale Salesi che deve fare dei lavori urgenti da stanotte a domani.

Quindi dalle 23 di oggi a mezzanotte di domani in Via Panoramica la circolazione veicolare e pedonale sarà vietata nel tratto compreso tra Via Corridoni e Via Monfalcone e asrà istituito il divieto di sosta e fermata su entrambi i lati. In via Corridoni, invece, sarà istituito l'obbligo di svolta a sinistra, all’intersezione con Via Panoramica, in direzione Via Panoramica-Via Toti con inversione del senso di marcia. In via Montegrappa-via Panoramica obbligo di svoltare a destra in direzione Via Toti e in piazza IV Novembre, lato pineta-giochi: divieto di sosta e fermata su entrambi i lati.

