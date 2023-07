ANCONA - La morsa del caldo non allenta la presa. Ancora due giorni da bollino rosso per il capoluogo e la provincia, con la Protezione civile che ha esteso l’allerta massima almeno fino a domani. Il Servizio Agrometeo regionale prevede per oggi su Ancona una massima di 34 gradi, che arriverà al picco di 38 gradi domani.

APPROFONDIMENTI IL DECALOGO Proteggiamoci dal caldo, ecco 10 semplici regole da seguire. Il Territorio Piceno in prima linea nella tutela di anziani e fragili



L’allarme



Anche in provincia domani si toccheranno i 38° a Jesi e i 36° a Fabriano, dove ieri si è varcata la soglia dei 40°. A patire le conseguenze di questo caldo africano sono soprattutto gli anziani, come confermato dal primario del pronto soccorso dell’Inrca, il dottor Antonio Cherubini. «La maggior parte degli accessi in questo periodo è legato alle conseguenze del caldo», spiega. Non solo colpi di calore ma anche disidratazione e aggravamento di quadri clinici già compromessi da malattie croniche.

«L’aumento degli accessi è pari ad almeno il 20% - aggiunge -. Arrivano ultraottantenni, persone allettate da case di cura e già sottoposte a terapie farmacologiche complesse». Una situazione difficile, resa più grave in una città come Ancona dove più di un quarto della popolazione ha superato i 65 anni e gli anziani soli sono in crescita. «Per un anziano solo è più difficile adottare le precauzioni necessarie a proteggersi dal caldo» dice Cherubini. Perfino quelle più semplici, visto che «anche se hanno il condizionatore, poi bisogna convincerli ad utilizzarlo».

Nemmeno restare idratati è cosa semplice e con queste temperature il pericolo è dietro l’angolo. «Nei casi peggiori bisogna arrivare al ricovero» continua il primario. Non per tutti, sia chiaro. A molti bastano qualche ora di aria condizionata e delle flebo per tornare in sesto, «a conferma del fatto che ambiente ed assistenza fanno la differenza». Ecco, ambiente ed assistenza. In un mondo sempre più frenetico, anche chi ha figli può ritrovarsi da solo in casa per giorni.



L’assistenza



Essenziale è dunque l’apporto dei vicini, cui bastano pochi semplici gesti per aiutare gli anziani dirimpettai. «L’assistenza diventa cruciale in questi casi e i vicini potrebbero mettersi a disposizione per semplici azioni d’aiuto» è il monito di Cherubini. In ogni caso, come già segnalato da altri primari di pronto soccorso, siamo soltanto all’inizio. «Fino ad oggi è andata meglio rispetto allo scorso anno - conclude Cherubini - quando abbiamo assistito ad ondate di calore ininterrotte da maggio fino a luglio». Troppo presto per cantare vittoria, però: «Dovremo stare a vedere» chiosa il primario. Perché l’emergenza non è ancora finita ed è bene ricordarlo.