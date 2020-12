ANCONA - Una serata su di giri prima della zona rossa. L'ha trascorsa in centro ad Ancona un ventenne che, a causa delle sue precarie condizione di stabilità, ha perso l'equilibrio ed è caduto sulla scalinata di piazza della Repubblica. L'ha preso in carico una ambulanza della Croce Gialla di Ancona: al pronto soccorso è stato medicato per una brutta lesione alla spalla.

© RIPRODUZIONE RISERVATA