Cade con la mountain bike sui sentieri del Conero, trasportato in eliambulanza al pronto soccorso

ANCONA - Task force del soccorso per recuperare un cicloturista che è caduto sui sentieri del monte Conero. È successo questa mattina poco prima di mezzogiorno quando un ciclista è caduto sui sentieri del monte Conero che sono una meta frequentata da un numero sempre crescente di appassionati del cicloturismo. Sentieri a contatto con la natura ma che nascondono anche insidie specie per chi non li conosce.

Per soccorrere il ferito si è mobilitata una vera e propria task force composta da vigili del fuoco, personale del 118 che ha mobilitato anche l'elicottero e operatori del Soccorso Alpino che hanno aiutato a traspotare il ferito a spalla, con una barella specifica, nei pressi della piaza dove li attendevano i medici dell’eliambulanza il quale lo hanno trasportato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Torrette di Ancona per accertamenti

