Cade dal lettino al centro medico dopo una visita, anziana si rompe un braccio

ANCONA - Scende dal lettino del centro medico, dove si è appena sottoposta a una visita, e cade. Una donna di 75 anni si è così rotta un braccio. È successo questa mattina, intorno alle 11 in un centro specialistico del quartiere Adriatico di Ancona dove la donna si è recata per una visita.

L'infortunio al momento di scendere dal lettino quando, per cause da accertare, è caduta a terra battendo il braccio. Subito soccorsa dal personale del centro, l'anziana è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette in codice giallo da una ambulanza della Croce Gialla di Ancona.

