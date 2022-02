Cade da un'impalcatura nel cantiere navale: operaio portato a sirene spiegate al pronto soccorso

ANCONA - Un altro infortunio sul lavoro, stavolta per fortuna le conseguenze non sono state drammatiche: questa mattina in un cantiere navale in via Mattei un operaio di 55 anni mentre stava svolgendo il suo lavoro per cause ancora in fase di accertamento è caduto dall'impalcatura ad un'altezza di circa un metro e mezzo. L'uomo nella caduta ha battuto il costato su una tavola in legno, immediato l'intervento della Croce Gialla che lo ha portato al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette per tutti i controlli del caso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA