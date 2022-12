Barca a vela avvolta dalle fiamme: emergenza al porto turistico, ferito il proprietario

ANCONA - Di gran corsa per fermare le fiamme. I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 19:30 circa nel porto turistico di Ancona per un incendio che ha interessato una barca a vela. Sul posto la squadra della Centrale di Ancona con 2 autobotti ha spento l’incendio, utilizzando acqua e liquido schiumogeno, e messo in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto la Capitaneria di porto e il 118.

Nell'incendio della barca è rimasto ferito il proprietario, un 60enne che stava cucinando quando si è sviluppato il rogo: ha provato a spegnerlo da solo, in attesa dell'arrivo dei pompieri, ma ha rimediato delle ustioni di primo e secondo grado alle mani e alle braccia. Soccorso dall'automedica del 118 e dalla Croce Gialla. Portato all'ospedale di Torrette in codice di media gravità.