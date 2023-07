ANCONA -Ore 7,30. Semaforo rosso. Parcheggi a valle già sold out. Gli irriducibli della tintarella prontissimi sui lettini o in spiaggia libera. Il weekend di fuoco è appena iniziato, ma dopo qualche ora ieri mattina è subito cominciato il valzer delle auto. Ieri è stato anche l’esordio del numero chiuso, seppure in forma soft. Infatti la pattuglia della polizia locale alle 14 si è piazzata alla rotatoria in alto per filtrare l’affluenza delle macchine.



Il test

Modalità light, è stata l’indicazione dell’amministrazione comunale alle divise della polizia locale. Tradotto: nessuno stop perentorio, anche con il semaforo rosso. Ma più una forma di contenimento, qualora nel pomeriggio si fosse verificata una seconda ondata di discese. Ma si sa, il grosso si concentra tutto lungo la mattinata, che infatti ieri è stata caotica come sempre. Ad ogni modo il servizio pomeridiano della pattuglia è servito riordinare l’afflusso. Il metodo: la polizia con sentiva l’accesso se dal basso risalivano un certo numero di auto. Questo il principio esplicitato dagli stessi agenti. Una prova, quindi, prima di istituire il servizio in maniera più rigida.



Fuori controllo



Ma intanto ieri mattina si è verificato il solito caos. Intorno alle 10,30 il serpentone di auto si avventurava tra i tornanti e le stradine a valle, anche se a monte i led del cartello posto alla rotatoria segnavano rosso fisso. Niente da fare: frotte di testardi giù a cercare parcheggio. Praticamente un miraggio. Tra pedoni e auto in doppio senso di marcia, chi faceva manovra, chi arretrava. Il vecchio spot del Cynar nella trafficata Milano da bere era niente a confronto. Automobilisti nervosi, sudati dentro i veicoli sotto lo spiombo del sole. Strombazzate di clacson e qualche epiteto da mezzo a mezzo. Il caldo ci ha messo del suo a spazientire gli smaniosi bagnanti.

Ma anche la cocciutaggine di voler trovare a tutti i costi un posto è stata una componente determinante in questo sabato di metà luglio. Intanto i bus navetta facevano spola, sebbene senza registrare il pienone. I più arditi, alla ricerca di un parcheggio, hanno anche cercato di aggirare la barriera posta davanti alla strada di accesso del parcheggio La Torre. «Ci provano sempre - ci confessa un parcheggiatore -, ma noi siamo qui anche per impedire che oltrepassino lo sbarramento quando il parcheggio è pieno». Anche gli operatori della cooperativa che gestisce il park La Torre sono d’accordo sul mettere un freno alla discesa delle auto.

«Lavoreremmo molto meglio anche noi - ci dice il ragazzo - così è difficile regolarsi tra chi sta al campeggio e chi no». Postilla alla questione parcheggi: allo scambiatore a monte si può pagare solo con carte di credito, al Lago Grande solo con monete. Se si vuole disincentivare l’utilizzo dei parcheggi, la mossa è quella giusta.



Il tappo



Sul lato Giacchetti e Capannina, l’immancabile tappo in fondo alla strada. Tra chi arriva e non trova parcheggio, e chi è costretto a fare manovra per tornare indietro, si aspettano minuti interminabili a temperature infernali. Nel mentre, dietro, la coda si allunga. Il titolare della Capannina, Maurizio Sonnino aveva già lamentato questa criticità chiedendo di riaprire la strada dietro il suo parcheggio, che riconduce in piazzetta. «Altrimenti - aveva tuonato - se succede qualcosa le auto e i conducenti fanno la fine del topo in trappola». Eccessivo? Forse, ma in una destinazione turistica, che ormai non è più solo la spiaggia degli anconetani, almeno le misure di sicurezza basilari andrebbero garantite. A conti fatti: l’estate sta entrando nel suo picco di presenze. Tra qualche settimana l’assalto non sarà confinato solo al weekend, ma si registrerà ogni giorno. Urge una soluzione, e va presa il prima possibile.