ANCONA - Dramma nella notte in corso Carlo Alberto ad Ancona con un uomo di 79 trovato senza vita in un lago di sangue. Era andato in toilette e lì una caduta contro i sanitari gli è costata la vita: la moglie non vedendolo ritornare è andata in bagno e ha fatto la terribile scoperta avvertendo subito i soccorsi ma quando Croce Gialla e automedica sono arrivati per l'uomo non c'era più niente da fare

