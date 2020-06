Azienda Ospedali Riuniti di Ancona: è Arturo Pasqualucci il nuovo direttore sanitario

ANCONA - E' Arturo Pasqualucci il nuovo direttore sanitario dell'Azienda Ospedali Riuniti di Ancona. La nomina sarà ufficializzata a breve dal direttore generale Michele Caporossi. Pasqualucci prende il posto di Alfredo Cordoni che ha deciso di lasciare l'incarico a partire dal 31 luglio. Caporossi aveva assicurato che non ci sarebbe stata alcuna vacatio e ha provveduto subito alla nomina di Pasqualucci che entrerà in servizio il primo agosto.



Pasqualucci, che si è laureato nel 1988 a Perugia, dove è nato nel 1962, ha svolto la sua carriera dapprima in Umbria, poi in Piemonte dove è stato direttore sanitario in numerose strutture. L'ultima è la Asl di Vercelli dove ha guidato la direzione e il coordinamento dell'attività dell'ospedale e del territorio. Ultimo aggiornamento: 12:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA