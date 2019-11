Ancona, il bus tampona un'auto all'incrocio del Piano. Una passeggera vola a terra e resta ferita

ANCONA - Un autobus ha tamponato un’auto, una passeggera è caduta a terra ma non è stato necessario ricorrere alle cure dei sanitari. È successo sabato sera, intorno alle 21, in piazza Ugo Bassi all’incrocio con via Cristoforo Colombo. Una donna che era a bordo dell’autobus è caduta per l’impatto ma ha rifiutato di essere trasportata in ospedale. Così l’ambulanza della Croce Gialla è ripartita vuota. © RIPRODUZIONE RISERVATA