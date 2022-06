In moto tampona un'auto che rallenta per colpa dei cinghiali sulla provinciale del Conero, ferito un medico di 40 anni

ANCONA - Tampona un'auto che aveva rallentato a causa di alcuni cinghiali che stavano attraversando la strada. E' successo intorno all'1 di questa notte lungo la strada provinciale del Conero.

Vittima dell'incidente un 40enne, medico all'ospedale di Torrette, rimasto ferito per fortuna in maniera non preoccupante. Il medico, che viaggiava in direzione di Pietralacroce, si è trovato un Mercedes praticamente fermo a causa di alcuni cinghiali che stavano attraversando la strada. La centrale del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce Gialla di Ancona che ha trasportato il ferito al pronto soccorso di Torrette per gli accertamenti del caso.

