ANCONA - Da due anni in corso Stamira, all’altezza del civico 17, c’è una grossa buca che attraversa tutta la corsia dei bus diretti verso piazza Kennedy. E da due anni gli interventi manutentivi vengono eseguiti, ma sembrano non essere risolutivi, tanto che i residenti hanno scritto una sequela di lettere al Comune, Prefettura e persino alla Corte dei Conti.

I soldi spesi



«Perché si stanno spendendo soldi per interventi che durano tre giorni» fa presente un residente del civico 17 di corso Stamira. «Serve un intervento risolutivo e radicale. Pensi che sono venuti gli operai sia il 27 che il 28 aprile. Il secondo intervento ha eliminato in parte il lavoro fatto il giorno prima, quando c’era stata semplicemente una gettata di bitume. L’asfalto è stato grattato via» prosegue il residente. Stando alla versione degli inquilini del palazzo, dove insistono appartamenti ma anche studi legali, quel punto di strada non ha mai beneficiato di un’opera manutentiva efficace.



Di qui, le continue lettere e lamentele inviate all’amministrazione comunale. «Dopo ogni intervento la buca si riapre - dice ancora il residente - e siamo punto e a capo. Il problema è che ci passano sopra i mezzi pesanti. E qui ci tremano i vetri di casa».



Le scosse



Spaventati e esasperati dalla situazione, i residenti hanno anche interpellato un ingegnere per eventuali problemi di staticità, considerando che è come «se a ogni passaggio dei mezzi pesanti ci fossero delle mini scosse sismiche». Dopo i lavori di fine aprile, la strada ha ceduto nuovamente e ha creato un nuovo cratere. E allora, i residenti hanno scritto all’amministratore di condominio per interpellare di nuovo l’amministrazione. Sperando, questa volta, che sia la volta buona per risolvere un problema che va avanti da due anni.