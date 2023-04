ANCONA La città è pronta a trasformarsi in un set televisivo. L’invasione di troupe e maestranze è prevista per la settimana post pasquale, quando gli scorci di Portonovo, Passetto e altre location faranno da sfondo a una nuova produzione della Luxe Vide, società che ha preso in mano serie Tv come Don Matteo, Buongiorno mamma!, Leonardo e Viola come il Mare. Il protagonista sarà Raoul Bova. Top secret il nome della nuova serie, che oltre ad Ancona dovrebbe mostrare le bellezze di altre città marchigiane.

Le comparse



La troupe di Lux Vide dovrebbe rimanere in città per almeno due settimane, ma è per l’11 e il 12 aprile che la Guasco srl, casa di produzione nostrana a cui si è appoggiata la Lux, sta cercando comparse per le riprese. Le figure richieste sono uomini e donne di età compresa fra i 18 e i 70 anni. Vige massimo riserbo sul contenuto e sui contorni della nuova produzione, ma le scene dovrebbero essere girate tra Portonovo, Passetto, Palaindoor e il centro di Ancona.

L’attesa è alta, anche perché la serie Tv rappresenta una grande occasione di visibilità per il capoluogo dorico, una volta che le puntate verranno messe in onda. Non è raro pensare ad Ancona come un set televisivo o cinematografico.

Il precedente di Nanni Moretti

Basti pensare al successo di Nanni Moretti con La Stanza del Figlio, pellicola girata tra il viale della Vittoria, corso Garibaldi, il porto e lo Stadio Dorico. A Moretti il film in salsa dorica valse nel 2001 la Palma d’Oro a Cannes. Come dimenticarsi, poi, di Monica Vitti, protagonista de La Ragazza con la Pistola di Mario Monicelli, film del 1968. La sequenza finale è stata girata al porto dorico e, in particolare, sulla passerella della Lanterna Rossa, sul cui basamento campeggia proprio un murale dedicato alla Vitti. Per quanto riguarda le comparse della nuova serie, chi è interessato dovrà mandare due foto (primo piano e figura intera su sfondo neutro) e i propri dati personali entro e non oltre il 7 aprile alla seguente mail: guascocasting@gmail.com.