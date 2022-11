ANCONA - La finta colf era una ladra senza scrupoli: ha derubato un’anziana nel suo appartamento in centro. La 76enne - ancora con il cuore in gola - ha raccontato ai poliziotti che vive sola e che una ragazza, forse con l’aiuto di un complice, le ha sottratto mille euro in contanti e due anelli e un orologio d’oro. Venerdì la signora rincasando ha incontrato sull’uscio del portone del palazzo una giovane di origini forse sudamericane che si era introdotta nell’atrio affermando di essere la governante dell’inquilino del piano di sopra.

La giovane le ha poi chiesto di poter entrare nel suo appartamento per recuperare un oggetto che le era caduto dal piano di sopra sul balcone mentre faceva le pulizie. Arrivate sul terrazzo, l’anziana ha iniziato a cercare il fantomatico oggetto mentre la ragazza si stava intrattenendo al telefono con una persona. Dopo la ricerca di alcuni minuti la signora ha riferito di non aver trovato alcun oggetto.



A quel punto la giovane le ha chiesto di sporgersi dalla finestra per controllare se fosse caduto al piano ancora più inferiore, dicendo di essere incinta e impossibilitata a farlo lei stessa. Nulla. E così la ragazza in maniera sbrigativa se ne è andata. La 76enne, insospettita, è andata a bussare al vicino di casa del piano superiore per appurare se effettivamente la ragazza fosse la sua colf. Lui ha negato.



L’anziana è tornata a casa e, controllando, ha notato che le ante dell’armadio e i cassetti del comò della camera da letto erano spalancati: le erano stati sottratti mille euro in contanti, due anelli e un orologio in oro. Considerato che la giovane non si era mai mossa dalla cucina, ha ipotizzato che si fosse servita, per compiere il furto, di un complice, che si era introdotto in casa alla ricerca di oggetti di valore. Sono in corso indagini da parte della Polizia.