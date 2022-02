Anabolizzanti e cocaina, maxi-sequestro in una cantina. La polizia denuncia un 50enne

ANCONA - Cocaina e anabolizzanti, il mix che ha portato alla denuncia di un 50enne di Ancona da parte della polizia. L'uomo, già conosciuto negli ambienti investigativi della polizia per precedenti in tema di stupefacenti, ha cercato di far sviare l'attenzione dichiarando una residenza fittizia ma gli agenti della questura dopo una serie di appostamenti lo hanno incastrato nella abitazione in cui in realtà vive.

Dalle indagini gli investigatori hanno tratto la convinzione che l’uomo, oltre ad essere ancora attivo nel traffico di cocaina, aveva intrapreso anche l’attività di commercio di anabolizzanti e farmaci utilizzati per alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.

Dalla perquisizione in una cantina sono saltati fuori tre involucri di cocaina, 100 pasticche di Oxandrolone, 10 fiale di Tremboded e 2 fiale di Testosterone. Gli agenti hanno anche sequestrato 920 euro che si ritengono proveno dello spaccio. L'uomo è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente di tipo cocaina ai fini di spaccio e di farmaci e di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.

