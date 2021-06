Un altro scontro tra auto e scooter: centauro 50enne finisce a terra all'incrocio

ANCONA - Una sequelas sempre più lunga e che anche oggi fa registrare un altro incidente. Poco prima delle 19 all'incrocio tra via Brecce Bianche e via Miglioli scontro tra una Fiat Punto e uno scooter con il centauro che è volato a terra. Immediato l'intervento della Croce Gialla che ha portato il 50enne all'ospedale di Torrette con un politrauma per tutti gli accertamenti del caso: le sue condizioni comunque non destano preoccupazione.

