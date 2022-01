Afferma di essere stata aggredita, Croce Gialla e polizia trovano però la donna anziana sola e in stato di forte agitazione

ANCONA - Una telefonata concitata, la paura di un'aggressione in corso poi una realtà completamete diversa. Intorno alle 10,30 la telefonata per una richiesta di aiuto da parte di una donna anziana in zona Piave con l'intervento della Croce Gialla, dell'automedica e di due volanti della questura che però arrivati sul posto - dopo i dribbling per il mercato in corso - hanno solo trovato l'anziana molto agitata e in stato confusionale. E anche per questo la donna è stata portata per tutti gli accertamenti del caso all'ospedale di Torrette.

© RIPRODUZIONE RISERVATA