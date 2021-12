Ubriaco e senza mascherina aggredisce gli agenti di polizia che lo avevano fermato. Scatta la denuncia

ANCONA - Aggredisce gli agenti di polizia che lo volevano identificare. Finisce la notte in questura dove rimediauna denuncia per minacce e resistenza a pubblico ufficiale. E' successo giovedì sera, in via Giordano Bruno, dove le Volanti della questura sono state intervenute dopo la segnalazione di una lite.

Agli operatori di polizia intervenuti si avvicinava subito un soggetto visibilmente ubriaco che cominciava ad inveire contro gli agenti, con una birra in mano e senza nessuna mascherina di protezione. Nessun tentativo di riportare alla calma il soggetto sortiva effetto, e gli uomini delle Volanti erano costretti a bloccarlo, anche per identificarlo compiutamente.

Ma questo tentativo provocava una violenta reazione del soggetto, che si scagliava furiosamente contro gli agenti, tirando calci e pugni. Alla fine gli operatori sono stati costretti ad ammanettarlo e a condurlo in Questura dove, passati i fumi dell’alcol, è stato denunciato.

Si tratta di P.M, 47 anni, pregiudicato per furto e porto abusivo di armi. I successivi accertamenti hanno permesso di verificare come lo stesso soggetto si fosse reso protagonista della lite per la quale era stata allertata la sala operativa della Questura. L’uomo, infatti, in via Giordano Bruno, aveva infatti minacciato e tentato di aggredire un altro soggetto per motivi legati ad una relazione sentimentale

