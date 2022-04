ANCONA - Era a bordo di un mezzo di Conerobus quando all'improvviso intorno alle ore 13 ha accusato un malore: momenti di paura anche per gli altri passeggeri con l'autista che ha subito fatto richiesta di intervento con la Croce Gialla e l'automedica che hanno subito raggiunto via Giannelli per soccorrere un pakistano di 28 anni poi portato all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.

