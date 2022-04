ANCONA - Stava lavorando in un cantiere navale di via Mattei quando all'improvviso ha accusato un malore: immediata la richiesta di soccorso da parte dei colleghi con la Croce Gialla che a sirene spiegata si è portata sul posto e ha portato il trentenne asiatico all'ospedale di Torrette in gravi condizioni.

