Accusa un malore, il cuore di un uomo di 45 anni torna a battere grazie anche al defibrillatore

ANCONA - Era in via Fiorini quando all'ìmprovviso - intorno alle 10,30 - ha avvertito un malore cadendo a terra con i passanti che hanno subito messo in moto i soccorsi per un uomo di 45 anni del Bangladesh. Sul posto la Croce Gialla e l'automedica che hanno provato subito considerata la gravità della situazione la rianimazione cardio polmonare anche con l'ausilio del defibrillatore con il cuore del 45enne che è ripartito quindi il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette in codice rosso anche se durante il percorso l'uomo ha reagito rincuorando i soccorritori.

