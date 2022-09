ANCONA - Tragedia ieri mattina in un appartamento di via Ascoli Piceno. Un 78enne anconetano è stato trovato privo di vita. Tutti inutili i soccorsi portati dai militi della Croce Gialla e dagli operatori dell’automedica. L’anziano, all’arrivo degli operatori sanitari, era già morto. È stato stroncato da un malore che non gli ha lasciato scampo. Stando a quanto ricostruito, sarebbe stata una persona vicino alla vittima a lanciare l’allarme, perchè l’anziano non rispondeva al cellulare. Per entrare in casa è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Una volta all’interno dell’appartamento, sono poi stati fatti entrare i soccorritori.

APPROFONDIMENTI PREGIUDICATO Ancona, vogliono i soldi del debito, ma lui minaccia due fratelli e i poliziotti: «Vi ammazzo»