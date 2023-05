Accusa un malore mentre attraversa la piazza: tanta paura in centro ad Ancona per un 45enne

ANCONA - Momenti di paura quelli vissuti questa mattina poco prima di mezzogiorno in piazza della Repubblica ad Ancona proprio sotto il palazzo della Rai con la Croce Gialla intervenuta per soccorrrere un uomo di 45 anni che all'improvviso ha accusato un malore. Immediato il trasferimento all'ospedale di Torrette con un codice di media gravità per tutti gli accertamenti del caso.