ANCONA La serata passata a bere birra in albergo e poi un rapporto sessuale consumato in camera. Consenziente per lui, forzato e sfociato nella violenza per lei. «Aiuto, sono stata abusata» il tenore della richiesta d’aiuto inoltrata nel cuore della notte di venerdì dalla ragazza, una 20enne che lavora in ambito ferroviario. A molestarla, ma il contesto della vicenda è tutto da ricostruire, sarebbe stato un suo collega, di 30 anni.

APPROFONDIMENTI BLITZ AL PORTO Ancona, coppia olandese arrestata per sottrazione di minori: bimba e bimbo affidati ad una famiglia



L’intervento



La presunta violenza si è consumata in un albergo nei pressi della stazione ferroviaria. Sul caso stanno indagando gli uomini della Squadra Mobile, dopo un primo intervento portato sul posto dalle Volanti della questura. Ad intervenire è stato anche il personale del 118, che ha provveduto a trasportare la ragazza al Salesi per affrontare il “percorso rosa”, quello dedicato alle vittime di violenza.

È stata sottoposta a tutti gli accertamenti del caso. I due colleghi di lavoro sono stati ascoltati dagli investigatori per una prima versione dei fatti. Lei non ha ancora sporto denuncia per violenza sessuale. Avrà 12 mesi di tempo per farlo. Stando a quanto finora emerso, nella serata di venerdì i due colleghi si sono fermati per una breve sosta in un hotel nei pressi della stazione. Dovevano pernottare lì perché sarebbero dovuti tornare al lavoro l’indomani mattina. A ognuno è stata data la camera assegnata.



La ricostruzione



Prima di coricarsi, i due hanno deciso di bere qualcosa insieme all’interno della struttura ricettiva. Un tipico break tra colleghi. A un certo punto però sarebbe successo qualcosa di grave, tanto da far richiedere alla ragazza l’arrivo del 118 attorno alle 4.30. Lei ha sostenuto di essere stata abusata dal collega di lavoro mentre si trovavano in camera. Un’accusa pesantissima, che ha richiamato in hotel la polizia e gli operatori sanitari. Questi ultimi hanno portato la ragazza all’ospedale. Gli investigatori hanno provveduto a ricostruire quanto avvenuto, sentendo anche gli ospiti delle camere limitrofe a quella dove è avvenuta la presunta violenza. Il 30enne ha rigettato ogni contestazione: ci sarebbe stato un rapporto sessuale consenziente. Sarà la Squadra Mobile a smussare i contorni spigolosi della vicenda.