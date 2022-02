A 92 anni scappa di casa e prende a calci il portone dell'abitazione della nuora

ANCONA - Nello scorso fine settimana gli uomini della questura hanno provveduto al controllo di 408 persone e 60 veicoli. Nel corso dei controlli alcuni soggetti sono stati segnalati per resistenza, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale. Si tratta di una romena di 39 anni e di un anconetano.

Mentre un tunisino ed un albanese sono stati denunciati per l’inosservanza all’obbligo di fornire un documento d’identità. Nei confronti di alcuni di questi soggetti, segnalati anche per ubriachezza molesta, il Questore di Ancona sta valutando l’emissione di provvedimenti di prevenzione. Nel tardo pomeriggio di sabato personale delle Volanti è intervenuto in via Marconi, dove era stata segnalata una persona che colpiva violentemente il portone di ingresso di un immobile.



Giunti sul posto le Volanti hanno rintracciato un italiano di 92 anni che si era allontanato dall’abitazione che lo ospitava. I poliziotti hanno rintracciato i familiari dell’anziano, che si erano allontanati da casa il tempo necessario per fare alcune commissioni. Il nonnino, sentitosi in trappola, ha deciso di uscire dall’abitazione della nuora che lo ospitava e ha tentato di guadagnare la fuga, ma non riuscendo ad aprire la porta del condominio, l’ha colpita violentemente, spaventando i condomini. Il 92enne, in stato confusionale, è stato soccorso dal 118 e accompagnato all’Inrca.

