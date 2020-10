L’ultimatum del sindaco: «Niente assembramenti o misure più restrittive»

ANCONA - Task force delle forze dell’ordine sulla movida. Bar e piazze sotto stretta osservazione per evitare assembramenti. Controlli mirati su mascherine e orari di chiusura delle attività. La polizia locale annuncia il rinforzo del pattugliamento a piedi: da due a quattro agenti, con un ulteriore incremento di personale tra novembre e dicembre di 20 unità di cui 10 impiegate appositamente per il controllo delle norme anticontagio. Nonostante si vedano meno persone in giro la sera, sembra persistere in qualcuno la cattiva abitudine di non indossare la mascherina.

LEGGI ANCHE:

#siamoaterra, effetti Covid: la protesta dei ristoratori. Mercoledì prossimo ad Ancona manifestazione organizzata da Fipe-Confcommercio



«Vedremo se i cittadini avranno maturato una percezione più consapevole – dice il sindaco Valeria Mancinelli – altrimenti saremo costretti ad adottare misure ancora più restrittive». Il piano di monitoraggio coordinato da Questura e Prefetto riguarderà maggiormente le zone del centro storico da corso Garibaldi a piazza Roma, fino a piazza del Papa e vie limitrofe. Preoccupa l’atteggiamento dei più giovani, non sempre ligi al rispetto delle misure di sicurezza. «Abbiamo notato che ancora sono molti i ragazzi che non indossano la mascherina – afferma il comandante della Polizia locale, Liliana Rovaldi – saremo attenti a verificare che tutti si attengano alle norme sanitarie previste dal Dpcm». Il livello d’allerta è massimo. Il trend dei contagi è preoccupante, dunque nulla può essere lasciato al caso. La sorveglianza dei luoghi solitamente più frequentati accende un riflettore sul salotto buono della città: piazza del Papa. «Nei giorni scorsi non abbiamo registrato grossa affluenza – racconta il comandante Rovaldi –, tutto molto tranquillo. Ma nel weekend si prevede un incremento, quindi faremo un’azione di monitoraggio ancora più mirata».

Intanto a novembre la polizia locale vedrà un’implementazione di personale, prevista da concorsi indetti precedentemente, di 10 unità: 5 ufficiali e 5 agenti. Mentre a dicembre si selezioneranno 10 agenti a tempo determinato per monitorare il rispetto delle regole anti-Covid. I vigili saranno inoltre dotati di 4 bici con pedalata assistita (spesa prevista circa 8mila euro). Il fine settimana sarà un importante banco di prova per eventuali ulteriori manovre correttive. Se la risposta dei cittadini sarà, come ci si aspetta, consapevole e attenta alle norme, si continuerà con l’attuale impostazione a meno di nuove indicazioni nazionali. Altrimenti interverrà l’amministrazione comunale con un’ulteriore stretta. «Ho chiesto alla polizia locale un monitoraggio mirato sui luoghi della cosiddetta movida, in particolare piazza del Papa – afferma il sindaco Mancinelli in una diretta Facebook su èTv Marche – se le misure già applicate servono ad evitare il formarsi di assembramenti, bene. Altrimenti dovremo adottarne altre. Questo fine settimana ci servirà a capire come regolarci. O c’è la collaborazione di tutti, o saremo costretti ad intervenire». Tradotto: scatterà il divieto di accesso al pubblico. Del resto, serve una presa di coscienza collettiva. Ancora il sindaco: «Gli scoppoloni? Adesso serve di più fare leva su un altro elemento: o c’è collaborazione di tutti o non gli si fa».



Intanto: alle 18 scatta il divieto di servizio da asporto. Sarà possibile consumare solo seduti al tavolo. E divieto assoluto di stazionamento nei pressi di attività al pubblico, bar e ristoranti in primis. «Ho chiesto che vengano attenzionate anche alcune piazze secondarie del centro storico, non solo piazza del Papa – spiega l’assessore alla sicurezza Stefano Foresi – confidiamo nel buon senso dei cittadini e nel rispetto delle regole da parte di tutti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA