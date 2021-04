Altri guai dopo lo scivolone della lettera agli studenti: Filisetti a processo per le offese nel volantino

ANCONA - Non bastava lo scivolone-bis della lettera, dal contenuto opinabile, sulla celebrazione del 25 Aprile, invita a tutti gli studenti marchigiani. I guai ora si sommano per il professor Marco Ugo Filisetti, rinviato a giudizio dal gup del tribunale di Bergamo per diffamazione aggravata nei confronti di Carla Cordioli, attuale vicesindaco di Gorle, paese di 7mila anime di cui in passato il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale è stato sindaco.

La storia

Il caso giudiziario nasce da un volantino che nell’aprile 2015 fu distribuito porta a porta a Gorle e postato sui social, fino al novembre scorso, raggiungendo una platea di destinatari piuttosto vasta. Il volantino, redatto da “La nostra Gorle”, gruppo di minoranza di cui Filisetti era il coordinatore, conteneva alcune affermazioni su presunti favoritismi ritenute dalla controparte lesive, oltre a un’immagine di forte impatto suggestivo considerata dalla vice sindaca di Gorle particolarmente offensiva, tanto da convincerla a presentare una querela. L’accusa mossa al professor Filisetti e ad altre due esponenti del suo ex gruppo consiliare è di diffamazione aggravata sia dal grado di offensività, sia dalla capacità di diffusione del volantino, poi bannato anche dai social, nei confronti della controparte, colpita a livello personale, pubblico, amministrativo e politico. La scorsa settimana si è tenuta la prima udienza nella quale Filisetti e le altre due imputate hanno formulato un’offerta reale da 6mila euro che il giudice non ha ritenuto congrua, per questo ha aggiornato l’udienza al 31 maggio per l’istruttoria del processo e per ascoltare imputati, controparte e testimoni. Nel frattempo, è stata ammessa la costituzione di parte civile della vice sindaca di Gorle (assistita dall’avvocato Dimitri Lioi del foro di Bergamo) che ha chiesto un risarcimento da 40mila euro. Anche l’articolazione territoriale del Pd, partito di riferimento della dottoressa Cordioli, ha presentato istanza di costituzione di parte civile per danno d’immagine, ma la domanda non è stata accolta. E intanto, resta viva la polemica per la lettera inviata dal dg dell’Usr in occasione della Festa della Liberazione, in cui invita gli studenti a piangere tutti i caduti «senza distinzione di parte». Una frase che accosta partigiani e fascisti, tacciata come banale, retorica e antistorica dai sindacati, e non solo.

