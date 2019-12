Già ubriaco vuole altri alcolici: dopo il no il marocchino insulta il gestore del kebab e anche i poliziotti: denunciato e multato

ANCONA - Prosegue l’attività di controllo del territorio della Polizia di Stato, fortemente voluta dal Questore Claudio Cracovia.

Maxi controlli in tutto il capoluogo nelle ultime 24 ore, con una incisiva presenza di poliziotti per una capillare attività di prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità.

In tale ottica, gli agenti delle Volanti sono stati chiamati ad intervenire in diverse occasioni a seguito di liti causate da persone in stato di ubriachezza.

E' il caso dell'intervento effettuato verso le 20.30 di sabato in piazza Rosselli, ove il titolare di un esercizio pubblico si rivolgeva al 113 in quanto un marocchino ubriaco era entrato nel locale ed aveva chiesto di bere alcolici, richiesta giustamente non esaudita dal commerciante.

Giunti subito sul posto, gli agenti venivano oltraggiati dal marocchino con frasi offensive dell'onore e del decoro dei pubblici ufficiali estendendo le offese e le minacce anche al titolare del kebab.

Il marocchino, 52enne in regola con le norme sul soggiorno, veniva accompagnato in questura ove vi trascorreva il resto della serata in quanto veniva denunciato per oltraggio e minacce a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza.



