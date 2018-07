Sorpreso ubriaco al volante â€‹per la quarta volta: addio patente e auto sequestrata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Sorpreso per la quarta volta ubriaco al volante: questa volta oltre alla patente perde anche l’auto, sequestrata.Protagonista un 37enne sorpreso poco prima delle 3 della notte scorsa, mentre procedeva a zig zag in via Tavernelle. Gli agenti della Volante lo hanno fermato scoprendo che aveva un tasso alcolemico triplo di quello consentito e, constatato che era alla quarta guida in stato di ebbrezza dal 2008, lo hanno denunciato a piede libero, ritirandogli la patente e sequestrandogli l’auto.