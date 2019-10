Ancona, ubriaco al volante si addormenta in auto al centro di un incrocio: svegliato dalla polizia

ubriaco che si addormenta al volante dell'auto

ANCONA - E' talmente. Fortunatamente la macchina era ferma con il motore acceso. Anche se l'incrocio è tra i più pericolosi del centro di. Gli agenti delle Volanti hanno trovato così nelle prime ore di oggi un 24enne camerunense. Inizialmente hanno pensato che fosse svenuto e hanno chiamato il 118. Nell'attesa dell'arrivo dei sanitari, gli agenti sono riusciti a svegliare l'uomo accorgendosi che era caduto in un grave stato soporifero dovuto all'assunzione di bevande alcoliche. In ospedale si è accertato che aveva un tasso alcolemico pari a 2,84 g/l nel sangue. Per questo motivo è stato denunciato per l'art. 186 del Codice della Strada. Immediato il ritiro della patente. Tra l'altro il permesso a guidare l'aveva riottenuto da poco perché nel 2018 aveva commesso lo stesso reato.