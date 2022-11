Falconara, ubriaco tenta tre rapine in un sera: arrestato un 23enne in flagranza di reato

FALCONARA - Quella appena trascorsa è stata una sera particolarmente movimentata a Falconara: tre tentate rapine da parte di un tunisino di 23 anni in condizioni psico-fisiche alterate. A porre fine alla bagarre e al disordine creato da parte del malintenzionato sono stati i Carabinieri della Tenenza di Falconara che, prontamente intervenuti, hanno immediatamente bloccato ed arrestato in flagranza il tunisino.





La ricostruzione dei fatti



In un Kebab di Via Flaminia il malintenzionato ha tentato l'irruzione e, brandendo una bottiglia di vetro con la quale minacciava il titolare, ha provato ad impossessarsi di alcune bottiglie di birra scatenando la reazione del titolare. In un negozio di alimentari sempre in via Flaminia, invece, lo stesso ha colpito con un pugno il volto del titolare impossensandosi di una bottiglia di birra. La vittima veniva poi trasportata presso il Pronto Soccorso di Ancona per le cure del caso. In un kebab di Via Marsala, infine, il malvivente aveva minacciato di dar fuoco al locale se non avesse ricevuto una bottiglia. Proprio durante il terzo episodio i Carabinieri lo hanno arrestato portandolo nel carcere di Montacuto Montacuto.