È ubriaco, viene spintonato e finisce sulle piante e si ferisce: soccorso un giovane turista

ANCONA - Viene spintonato, finisce sopra un pianta grassa e termina la serata al pronto soccorso. Un turista spagnolo di 39anni è rimasto ferito in piazza del Papa sabato notte.

Un racconto, quello del giovane, un po’ annebbiato dai fumi dell’alcol. All’arrivo dei soccorritori non ha esitato a calarsi i pantaloni per mostrare le tante spine delle piante grasse infilate nelle natiche e lungo le gambe. Sul posto, oltre al personale sanitario, era presente anche una pattuglia dei carabinieri mentre all’ospedale di Torrette il giovane è stato accompagnato i volontari della Croce Gialla di Ancona. Quello che resta da capire è se davvero il 39enne abbia avuto un diverbio con qualcuno in piazza del Papa o sia finito in maniera accidentale sopra la pianta grassa, magari provato dal consumo dell’alcol.

