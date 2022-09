ANCONA - Ubriaco, aggredisce di agenti in casa sua e uno finisce giù per le scale del condominio. Attimi di tensione giovedì sera in una palazzina di via Manzoni. A finire in arresto è stato un 42enne albanese con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. A fare le spese della sua violenza condita dai fumi dell’alcol è stato un poliziotto delle Volanti, finito al pronto soccorso per le lesioni subite a causa delle caduta e dimesso con una prognosi di dieci giorni.

Ieri mattina, l’albanese è comparso davanti al giudice Maria Elena Cola per la direttissima. L’arresto è stato convalidato e lui, difeso dall’avvocato Andrea Battilà, è stato rimesso in libertà. Ha preferito avvalersi della facoltà di non rispondere, dato che della serata trascorsa a bere si ricordava poco o nulla. A portare gli agenti a casa dell’albanese è stata la segnalazione fatta dai vicini alla centrale operativa. Erano infastiditi dal trambusto che proveniva da casa dello straniero.

Arrivati sul posto per un controllo, il 42enne ha iniziato ad aggredire gli operanti, fino a spingere un agente, facendolo capitombolare per le scale del palazzo. Nell’auto di servizio, l’albanese avrebbe anche tentato di dare delle testate ai finestrini e alla carrozzeria. Il comportamento molesto è continuato in questura, fino a che non ha smaltito la sbornia nella cella di sicurezza.