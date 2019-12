Ancona, ubriaco sgomma davanti alle Muse e minaccia i passanti con una mazza

ANCONA - Era così ubriaco da reggersi in piedi a fatica. Eppure a notte fonda, erano quasi le due, sgommava con la sua Volvo in pieno centro. Le sue manovre spericolate, tra corso Stamira e piazza della Repubblica, hanno spaventato alcuni passanti e i clienti di un bar davanti al teatro delle Muse che l’hanno visto sfrecciare a forte velocità. Così all’una e 40 della notte tra sabato e ieri con una telefonata al 112 è stato chiesto l’intervento di una pattuglia. I carabinieri del Norm sono arrivati in tempo per trovare l’auto segnalata, una Volvo di colore bianco, ancora in zona. Passava e ripassava, a velocità sostenuta, nella zona intorno alle Muse. Ma quando i militari hanno fermato la Volvo, in piazza della Repubblica, il conducente non si è affatto rassegnato al controllo e all’inevitabile multa che lo aspettava. Anzi, il giovane - un operaio di 30 anni originario di Roma ma residente da tempo ad Ancona in zona Colleverde - è sceso dall’auto impugnando una mazza da golf e si è diretto con fare minaccioso verso alcuni passanti che erano ancora davanti alle Muse, probabilmente intuendo che erano stati loro a chiamare i carabinieri.

I militari del Nucleo operativo radiomobile di Ancona, guidato dal tenente Vittorio Tommaso De Lisa, hanno subito bloccato il giovane prima che arrivasse a contatto con altre persone. Gli hanno tolto la mazza da golf, ora sotto sequestro, e visto che era chiaramente ubriaco l’hanno sottoposto ad alcoltest, che ha evidenziato una presenza di alcol nel sangue pari a 2,39 g/l, quasi cinque volte oltre il limite consentito dalla legge. Il giovane è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e possesso di arma o oggetto atto ad offendere. La Volvo, d proprietà del trentenne, è stata sottoposta a sequestro amministrativo e la patente di guida è stata ritirata per il periodo di sospensione che sarà disposto dalla Prefettura di Ancona. Non è stato l’unico intervento fatto nel weekend dai carabinieri del Norm per tenere a bada gente ubriaca. Già sabato all’ora di cena, intorno alle 20 e 30, una pattuglia era dovuta intervenire in piazza del Papa per un immigrato di origine africana che infastidiva i clienti di un locale e più tardi, intorno alle 23, in corso Mazzini, dove un altro straniero urlava in strada spaventando i passanti. A entrambi è stata inflitta una multa di 103 euro per ubriachezza molesta.

Denunciato invece un irriducibile della guida senza patente, un 23 enne anconetano che già a marzo era stato sorpreso dalla polizia locale al volante di un’auto, senza aver mai conseguito l’abilitazione: è stato fermato di nuovo sabato notte dai carabinieri in via Flaminia, alla guida per altro di un’auto senza copertura assicurativa.

