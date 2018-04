Ubriaco semina il caos in ospedale: tanta bagarre al pronto soccorso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Prima si è accomodato in sala d’aspetto, poi si è steso sulle poltroncine a schiacciare un pisolino, quindi ha dato in escandescenza e si è messo a sbraitare e infastidire i presenti, creando un certo scompiglio. A nulla sono valsi i tentativi di riportarlo alla calma da parte degli infermieri, che alla fine hanno dovuto ricorrere alle maniere forti: chiamare i carabinieri per farlo allontanare. Serata movimentata, quella di lunedì, all’ospedale regionale di Torrette, dove un uomo dell’Est Europa ha seminato apprensione all’interno del pronto soccorso. Probabilmente aveva bevuto e sotto l’effetto dell’alcol ha creato disagi. Non ha provocato danni, ma quando ha alzato la voce, protestando non si sa bene con chi, e si è avvicinato con fare minaccioso ai pazienti in attesa della visita, allora è scattato l’allarme. Viste le condizioni del soggetto, a quanto pare un clochard slavo di mezza età, il personale infermieristico ha pensato bene di contattare il 112. Erano circa le 23 di lunedì sera.A Torrette si sono subito portate due pattuglie dei carabinieri che hanno provveduto a calmare le acque: i militari hanno rintracciato e identificato l’uomo, che poi hanno invitato ad allontanarsi dalla struttura, senza prendere altri provvedimenti. Non è la prima volta che accadono episodi simili al pronto soccorso, aperto a tutti H24 e, dunque, anche a personaggi poco raccomandabili, come decine di senzatetto e rom che assediano la cittadella sanitaria e chiedono l’elemosina con insistenza nei parcheggi, spingendosi fin dentro l’ospedale, dove più volte sono stati scoperti dalla polizia a trascorrere la notte lungo i corridoi o accampati addirittura nei reparti.