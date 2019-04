Ubriaco sale sui Rinoceronti e sfascia una porta in caserma: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Prima si arrampica sulla statua dei Rinoceronti di Trubbiani in preda ai fumi dell’alcool. Poi, una volta portato in caserma per un controllo, dà in escandescenza e spacca con una gomitata il vetro della porta delle sala d’aspetto. La nottata balorda di un tunisino di 27 anni domiciliato a Chiaravalle è finita nella camera di sicurezza del comando provinciale dei carabinieri, alla Montagnola. A costargli cara non è stato il tentativo di cavalcare la scultura di piazza Pertini, quanto il raptus di violenza contro la porta della caserma. È per questo che il tunisino è stato arrestato con l’accusa di danneggiamento aggravato. Le manette sono scattate poco dopo la mezzanotte di mercoledì, mentre l’uomo – incensurato – stava in una sala d’aspetto del comando dei carabinieri.