Ubriaco ruba un furgone e prova la fuga andando a zig zag: arrestato

ANCONA – Hanno incrociato un furgone che procedeva a zig zag: che il conducente fosse ubriaco era evidente, ma anche il mezzo era stato appena rubato.E’ successo la notte scorsa ad Ancona quando un tunisino 37enne, senza dimora e già conosciuto alle forze dell’ordine, si è impadronito del furgone Kangoo del titolare del ristorante Il Giardino di Ancona. Immediato l’allarme: i carabinieri hanno fermato il furgone zigzagante lungo via Flaminia e arrestato l’uomo con l’accusa di furto aggravato. Denunciandolo anche per guida in stato di ebbrezza.