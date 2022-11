Ancona, ubriaco reagisce aggressivo alla vista del 118: serve la polizia per portarlo all'ospedale

ANCONA- Due interventi nella tarda serata (notte) tra venerdì 11 e sabato 12 novembre ad Ancona da parte della Croce Gialla. Entrambi, fortunatamente senza particolari conseguenze, si sono conclusi con altrettanti trasporti a Torrette con codici di media gravità.

Il dettaglio

Nel primo caso i sanitari si sono recati in zona viale della Vittoria dove una giovane donna di 26 anni ha accusato un malore in auto dove si trovava insieme al compagno. Più complesso il secondo intervento, dalle parti di piazza D'Armi, dove è stato trovato un giovane - visibilmente ubriaco - che cadendo ha riportato un trauma facciale presentandosi completamente insanguinato. Lo stesso alla vista dei sanitari, in compagnia di altri soggetti, ha mostrato aggressività tanto da rendere necessario l'intervento della Polizia per condurlo all'ospedale insieme all'ambulanza.