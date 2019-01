Ubriaco provò a rapinare ​un bar armato di pistola: condannato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ubriaco fradicio, era entrato in un locale di via Marconi per continuare la serata a base di alcol. Al momento di pagare prima era andato in cassa e al gestore del bar aveva mostrato la pistola. «Dammi i miei soldi». Era stato un gruppo di avventori a scongiurare il peggio, bloccando l’azione del rapinatore, che comunque era riuscito ad intascarsi 20 euro, e costringendolo alla fuga a bordo della sua auto. L’allarme lanciato alla polizia era stato immediato. E in maniera altrettanto ripentita c’era stata la risposta delle Volanti della questura. Gli agenti avevano trovato la vettura dell’uomo parcheggiata in via Giordano Bruno. Dentro, c’era colui che pochi minuti prima aveva puntato la pistola, rivelatasi finta, contro il gestore del locale. Svegliato dall’arrivo della polizia, aveva resistito in tutti i modi all’arresto scattato per rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, un tunisino di 51 anni residente a Senigallia, era stato anche denunciato per guida in stato di ebbrezza. Ieri mattina, per il reato consumato all’interno del bar, - era la notte tra l’11 e il 12 maggio 2018 – il nordafricano è stato condannato dal collegio penale a scontare due anni e otto mesi di reclusione, la stessa pena chiesta dal pm Marco Pucilli.