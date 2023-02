A piedi nella galleria insulta i poliziotti e prende a calci l'auto: smaltisce la sbronza con una denuncia

ANCONA - Lo hanno visto barcollare nella Galleria del Risorgimento, ma è stato quando sono arrivati i poliziotti della Squadra volanti che il ragazzo, visibilmente ubriaco, ha dato in escandescenza.

È successo ieri sera intorno alle 21: il ragazzo, un tunisino 28enne, ha esibito i documenti ma ha poi assunto un atteggiamento di sfida ed ostile, malgrado l'evidente difficoltà di deambulazione. Insensibile ad ogni richiamo alla calma il 28enne continuava ad avere comportamenti minacciosi, tentando anche di allontanrsi a piedi dalla galleria. A quel punto è stato fermato, ma ha reagito divincolandosi e prendendo a calci l'auto. Portato in questura è stato denunciato per resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, e sanzionato per ubriachezza molesta.